Гнутово в ожидании разведения войск: Что говорят местные жители и военные

На Донетчине у контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» может стать четвертым, где разведут силы украинские военные и незаконные вооруженные формирования «ДНР». Местные жители и военные рассказали чего ожидают от разведения войск, передает «DW».

Так, 52-летний Андрей – самый молодой из 16 жителей поселка Пищевик, расположенного в 30 км к северу от Мариуполя. Именно здесь расположен КПВВ «Гнутово». Вскоре на этом участке может произойти очередное разведение сил.

«Прилетело прямо в дом. Это в 2015 году случилось, когда здесь "серая зона" была», – рассказывает мужчина о доме своих соседей, который был полностью разрушен снарядом.

«Серой зоной» Пищевик был до 2015 года, пока его не вернули под свой контроль украинские военные. Местным жителям те времена запомнились постоянными обстрелами, в результате которых в Пищевике не осталось ни одного неповрежденного здания, и незваными визитами с «той стороны».

«Я против разведения, потому что здесь начнется бардак, который мы пережили в 2014 и 2015 годах. Когда наши ребята зашли, начался порядок. А до того здесь Гуляйполе было. «ДНРовцы» заходили, когда хотели», – говорит Андрей.

Его слова подтверждает соседка Антонина. «Сейчас спокойнее стало. Ну, отведут на 2 километра – все равно ведь будут стрелять», – считает женщина.

Заверениям властей о том, что украинские силовики после отвода ВСУ и в дальнейшем будут гарантировать порядок, жители не очень доверяют. Не убеждает местных и опыт других участков фронта, на которых после разведения не произошло захвата населенных пунктов участниками НВФ – слишком травматичным стал для них опыт жизни в «серой зоне».

Однако, среди людей на КПВВ, которые направляются на подконтрольную правительству территорию или, наоборот, в «ДНР», преобладают совершенно противоположные настроения. Многие из них раздражены тем, что приходится стоять в очередях на пункте пропуска. Разведение для них – это первый шаг к долгожданному миру.

«Разведение принесет мир – в Украине и дальше. Украина,"ЛНР" и "ДНР" должны между собой договариваться», – считает пенсионерка Людмила.

До линии фронта от КПВВ «Гнутово» – менее 2 км. По словам 21-летнего лейтенанта ВСУ Ивана, на передовой стреляют почти каждую ночь – в основном из пулеметов. До позиций НВФ отсюда – лишь несколько метров.

Разведение войск в последние дни является темой № 1 среди военных. Они подчеркивают, что готовы выполнять любые приказы командования, однако не скрывают: анонсированном отводу совсем не рады. «Можно отвести только к нашей границе. А отходить дальше на своей земле – это вообще нецелесообразно», – говорит 25-летний старший солдат Петр с позывным «Элвис».

Есть у военных и тактические аргументы. Командир опорного пункта Иван считает, что новые позиции будут хуже нынешних. Говорит, что они расположены в низине и поэтому оттуда будет трудно наблюдать за противником. В том, что боевики «ДНР» тоже их не будут видеть, а значит обстрелы должны прекратиться, военный не верит. «Мне кажется, наоборот, будут прилетать большие калибры, ведь они не смогут нас доставать из стрелкового оружия. Они смогут достать нас только из минометов 82-го и 120-го калибров, поэтому возможны большие потери», – предполагает офицер.

Однако, когда разведение сил у КПВВ «Гнутово» станет реальностью, пока неизвестно. Несмотря на заявления представителей власти и Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе об определенных успехах в переговорах, конкретных дат и сроков пока нет. К тому же, относительное затишье на фронте, как показали недавние бои у Золотого (Луганская обл.), еще очень далеко от стабильного.