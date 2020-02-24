В Украине вводится в обращение обновленная банкнота в 200 грн (Инфографика)

В Украине с завтрашнего дня, 25 февраля, Национальный банк вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Банкнота номиналом 200 грн вводится в обращение 25 февраля 2020 года», – сказано в сообщении.

По информации Нацбанка, банкноты образца 2007 и 2019 годов будут находиться в обращении одновременно. После введения в оборот новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые. Новыми банкнотами будут замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года. Постепенно в обращении будет больше новых банкнот.

Инфографика: пресс-служба НБУ

Уточняется, что номинальный ряд гривны достигнет наиболее оптимального размера – 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 коп., 1, 2, 5 и 10 грн) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 грн).

Инфографика: пресс-служба НБУ

Обновленный банкнотно-монетный ряд содержит более надежные и защищенные от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.