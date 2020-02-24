Российская агрессия против Украины убила режим ядерного нераспространения, – экс-глава МИД

Агрессия Российской Федерации против Украины и грубое нарушение Будапештского меморандума, который давал Украине гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, фактически уничтожила сам режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины, ныне руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко во время панельной дискуссии, организованной в Дипломатической академии Вены ОО «Unlimited Democracy», передает «Укринформ».

«Досадно это говорить, но российская агрессия также убила режим ядерного нераспространения. По моему мнению, мы сейчас уже не найдем ни одну страну, которая сделала бы то же, что сделала Украина», – отметил Огрызко.

Он почеркнул, что подписанный в 1994 году Будапештский меморандум «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия» на самом деле был шансом заложить прочные основы для глобальной безопасности. «В то время у нас было много положительных желаний. Но, к сожалению, в 2014 году, когда началась российская агрессия, эти мечты были полностью разрушены. И сейчас, по моему мнению, мы являемся свидетелями похорон этих мечтаний», – сказал экс-глава МИД Украины.

Как напомнил Огрызко, после распада СССР Украина стала третьей крупнейшей ядерной страной в мире, а ракеты с ее территории могли бы достичь «любого уголка мира – от Аляски до Австралии, только Новая Зеландия была безопасности».

«Мы имели больше, чем Великобритания, Франция и Китай вместе взятые. Именно таким был ядерный потенциал Украины после развала СССР», – уточнил он.

По его словам, унаследованный Украиной ядерный арсенал имел огромный потенциал: 176 межконтинентальных баллистических ракет (130 жидкотопливных СС-19, по 6 боеголовок каждая, и 46 твердотопливных СС-24, по 10 боеголовок каждая), стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 (от 30 до 43), 1950 стратегических ядерных боезарядов, 2833 тактических ядерных боезаряда.

При этом, добавил он, стоимость ядерного оружия (топлива) оценивалась минимум в $60-65 млрд США (по максимальным оценкам – $105 млрд США).

Также экс-министр сообщил, что под прямым и безусловным давлением США и РФ правительство Украины приняло решение избавиться от ядерного оружия, но в обмен Украине должны были предоставить ​​соответствующую компенсацию и гарантии безопасности.

«Что мы получили в итоге? США и Россия усилили свою безопасность – украинское ядерное оружие уничтожено. Украина получила минимальную финансовую компенсацию и Будапештский меморандум... Но была ли Украина так же удовлетворена, как эти обе страны? Думаю, что нет. Если сравнить сумму, которую мы получили в качестве экономической компенсации – всего $0,9 млрд – с лишь минимальной стоимостью ядерных материалов в $60 млрд, то это – ничто», – заявил Огрызко.

Он акцентировал, что в Будапештском меморандуме, который является юридически обязывающим договором, четко указаны обязательства стран-гарантов – РФ, Великобритании и США – «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины». Однако Россия грубо нарушила это обязательство, осуществив вооруженную агрессию против Украины в 2014 году. До этого Россия прямо нарушала другие обязательства в рамках Меморандума, о воздержании от экономического давления на Украину, ведя против нее торговые и газовые войны.

Экс-глава МИД также привел текст резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 1974 года, в котором содержится определение агрессии, и согласно которому действия РФ против Украины в 2014 году четко подпадают под это определение.

«5 из 8 пунктов четко говорят, что это – реальная агрессия. И если есть люди, которые не хотят этого понимать, то я задумываюсь: а что это значит? По моему мнению, здесь мы действительно можем говорить о "смерти мозга". Сейчас это очень модная фраза, после того, как один президент одной важной страны ее использовал. Но, по моему мнению, это реально – "смерть мозга" тех политиков, которые не хотят видеть, что происходит», – сказал Огрызко.

Кроме того, он добавил, что, начиная с 2014 года и до сегодняшнего дня, Россия украла более 9 млрд кубометров природного газа с украинского шельфа Черного моря: «И никакой реакции!».

«Именно поэтому вопрос заключается в том, а другие страны после всего этого повторять ли этот, простите, дурной пример Украины. На мой взгляд – нет. Если бы я был на их месте, то никогда бы не повторил того, что сделали украинцы», – подчеркнул Владимир Огрызко.