Мечты сбываются: Дети-переселенцы побывали в студии телеканала «Футбол»

Трое братьев-переселенцев из Марьинского района Донетчины посетили студию телеканала «Футбол». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Степан, Ярослав и Егор Бодаки выросли в с. Березовое. Детство мальчишек было непростым – вооруженный конфликт нанес серьезные психологические травмы. Родители решили уехать в безопасное место, и с 2015 года они живут в Мариуполе. Тут ребята посещали психологов, нашли новых друзей, что помогло преодолеть последствия ужаса, который они видели своими глазами. Дети рассказывают: помогли также занятия спортом, танцами, тхэквондо. Еще одна страсть – футбол.

«Смотрим все матчи "Шахтера", сами тоже любим гонять мяч во дворе», – говорит Егор Бодак.

В декабре братья побывали на празднике «Академия супергероев», который проходил в рамках ежегодной акции «Ринат Ахметов – детям!». Там они познакомились со своим кумиром, известным спортивным журналистом и амбассадором Фонда Рината Ахметова Александром Денисовым.

«Попросили сфотографироваться, а он с нами очень долго разговаривал. Когда узнал, что мы любим футбол, то пригласил на экскурсию на телеканал "Футбол". Это было очень классным подарком перед Новым годом», – рассказывают дети.

На днях Егор, Ярослав и Степан приехали в Киев, чтобы исполнить свою мечту, о которой только и говорили последние два месяца. Дети с восхищением осматривали студии известных футбольных телепрограмм, которые постоянно смотрят. Особенно им понравился круглый стол передачи «Великий футбол», за которым они сразу же захотели посидеть. Здесь произошла и новая встреча с Александром Денисовым.

«Смотрели вчера игру "Шахтера" в Лиге Европы?» – спросил телеведущий.

«Конечно, смотрели! И вашу программу тоже видели», – сказал Ярослав, и в студии началась аналитика победного матча над «Бенфикой».

Александр Денисов не мог сдержать улыбку: «Я всегда говорил: у нас в футболе разбираются все!»

Потом начался сеанс вопросов и ответов на футбольную тему. Было видно, что дети действительно неравнодушны к спорту № 1.

«Это очень здорово, что Степан, Ярослав и Егор так болеют футболом. Акция "Ринат Ахметов – детям!" исполняет детские мечты. Сегодня мы подарили детям сказку, открыли тайны спортивного телевидения. Ринат Ахметов не раз говорил, что помощь детям – его приоритет. Для меня большая честь стать частью этой истории. Желаю парням болеть только футболом», – сказал Александр Денисов.

Мама мальчиков Ирина Бодак поблагодарила за увлекательное путешествие в мир футбольного ТВ Александра Денисова и Фонд Рината Ахметова: «Добро существует, и очень важно, чтобы дети понимали это, опираясь на собственный опыт. Фонд Рината Ахметова постоянно поддерживает нашу семью. Дети получали лекарства от астмы, ездили отдыхать в летний лагерь по программе "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". Теперь смогли увидеть своими глазами, как делается футбольное телевидение. Спасибо за постоянное внимание и заботу».

В конце встречи братьям подарили сувениры от телеканала «Футбол». Неподдельный восторг вызвали футбольные мячи, которыми они сразу же стали играть прямо в студии телеканала.

«Сегодня очень классный день! Спасибо, что исполнили нашу мечту», – сказал Егор Бодак.