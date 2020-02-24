Для абитуриентов из неподконтрольного Донбасса и переселенцев работает правительственная «горячая линия»

Для абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также районов вдоль линии фронта и переселенцев работает правительственная «горячая линия». Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, 12 февраля «горячая линия» Фонда «Відкрита політика» («Открытая политика») по вопросам образования для оккупированных территорий возобновила свою работу как правительственная «горячая линия». За первые 2 дня работы было принято 49 звонков.

«Горячая линия» работает по номеру 0 800 504 425. Обращаться можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Звонки – бесплатные.

Как уточняется, Фонд провел успешно еще одну адвокационную кампанию с Министерством образования и науки, Секретариатом Кабинета министров, Министерством молодежи, культуры и спорта.

Справка : «горячая линия» работала с июня 2016 года по сентябрь 2019 года совместно с Министерством образования и науки Украины. За время работы консультантами «горячей линии» по вопросам образования было принято более 7,5 тыс. звонков с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и аннексированного Крыма. С марта 2019 года региональные «горячие линии» Фонда «Открытая политика» работали при областных военно-гражданских администрациях в Краматорске и Северодонецке.

Напомним, дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

Как сообщалось ранее, молодые люди, получившие «дипломы» в «Л-ДНР», столкнулись с проблемой трудоустройства на подконтрольной Украине территории.