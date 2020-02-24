25 млн за разрушенное войной жилье: В судебном деле переселенцев из Донецкой области новый поворот

В 2014-2015 годах семья переселенцев Воробьевых потеряла два дома во временно неподконтрольных украинской власти Горловке и Донецке, которые заняли незаконные вооруженные формирования (НВФ). Киевский апелляционный суд удовлетворил иски представителей Государственной казначейской службы и Кабинета министров Украины и отменил решение Печерского райсуда Киева от 5 сентября 2018 года по делу о возмещении 25 млн грн супругам Юрию и Ирине Воробьевым за два разрушенных дома во время боевых действий на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сегодня, 24 февраля, со ссылкой на данные судебного реестра, сообщает «Главком».

Истцы обжаловали решение суда первой инстанции, который принял сторону переселенцев. Согласно решению, госбюджет должен компенсировать Воробьевым 8,42 млн грн и 16,60 млн грн материального ущерба за два разрушенных дома в 2014-2015 годах, которые расположены на ул. Белинского, 72 в Горловке Донецкой области и на ул. Стратонавтов, 125-Б – в Донецке.

Еще 501,3 тыс. грн суд постановил взыскать с государства в пользу переселенцев за уничтожение движимого имущества, которое находилось в разрушенных домах.

Кроме этого, Кабмин и Госказнайчество должны были компенсировать истцам по 10 тыс. грн морального ущерба.

Вместе с тем, в апелляционной жалобе Госказначейства отмечалось, что Печерский райсуд не выяснил всех обстоятельств дела, в частности то, что Законом «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» не предусмотрено расходов на возмещение ущерба, причиненного гражданам террористическим актом.

Кроме того, Закон «О борьбе с терроризмом» предусматривает возмещение ущерба за причинение вреда террористическим актом, а не в результате проведения антитеррористической операции (АТО). Как пояснил апеллянт, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что повреждения имущества истцов вызваны проведением АТО, отсутствуют сведения о лицах, которые нанесли ущерб и причинно-следственная связь.

Со своей стороны представитель Кабмина отметил, что ответчиком по этому делу должна быть Россия как государство-оккупант, а потому не может быть возложено на Кабинет министров Украины возмещение вреда за действия РФ.

Во время слушания дела 18 марта 2019 года апелляционный суд решил приостановить рассмотрение до решения Большой Палаты Верховного суда в подобных правоотношениях. Дело возобновили 17 декабря 2019 года.

Итак, Киевский апелляционный суд счел, что при рассмотрении дела судом первой инстанции отсутствовал порядок возмещения средств за счет госбюджета, причиненного террористическим актом. Более того, в законодательстве Украины отсутствовала не только процедура выплаты, но и четкие условия, необходимые для оформления претензий к государству.

«Вместе с тем, коллегия апелляционного суда указывает на то, что на момент рассмотрения апелляционной жалобы, утверждены изменения в Порядок предоставления и определения размера денежной помощи или компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Размер денежной компенсации пострадавшим определяется по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, разрушенного в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России, но не более 300 тыс. грн», – говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Отсюда следует, что жители Донбасса, которые получили убытки от вооруженной агрессии России, могут рассчитывать на компенсацию от Украины в размере не более 300 тыс. грн. Решение о предоставлении конкретной суммы денег принимает соответствующая комиссия, созданная областными администрациями.