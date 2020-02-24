Бесплатная правовая помощь: По каким вопросам и куда переселенцы обращаются чаще всего (Инфографика)

В Украине более 18 тысяч переселенцев воспользовались правом на бесплатную вторичную правовую помощь (БВПП). Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сегодня, 24 февраля, передает пресс-служба ведомства.

Она напомнила, что с 5 января 2017 года все внутренне перемещенных лица (ВПЛ), а также лица, которые подали заявление на получение справки ВПЛ, получили право на БВПП. «Начиная с этого времени и до 31 декабря 2019 года, местными центрами по предоставлению БВПП было принято более 18,8 тыс. решений о предоставлении БВПП по письменным обращениям от ВПЛ», – сообщила замминистра.

По ее данным, подавляющее большинство письменных обращений о предоставлении БВПП от ВПЛ поступило в:

Мариупольский местный центр – более 3,7 тыс.;

Краматорский – более 2,2 тыс.;

Северодонецкий – почти 2 тыс.;

Старобельский – около 1,2 тыс.

Коломиец уточнила, что чаще всего ВПЛ обращаются в местные центры за получением правовой помощи в сфере гражданского законодательства, а также по вопросам социального обеспечения, семейного, административного, наследственного и трудового права.

Она отметила, что для предоставления качественной правовой помощи ВПЛ в пределах проекта Совета Европы «Внутреннее перемещение в Украине: разработка длительных решений» разработан и внедряется дистанционный курс HELP. Он включает международные стандарты, включая практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), и национальные адаптационные материалы.

Кроме того, одним из многих вопросов, с которым обращаются переселенцы в центры и бюро правовой помощи, – это установление фактов, имеющих юридическое значение. Например, об установлении факта родственных отношений, рождения ребенка. Работники и адвокаты системы БПП часто применяют в своей работе практику ЕСПЧ.

«В местные центры по всей территории Украины обращаются (из числа ВПЛ) матери детей, родившихся на территории аннексированного Россией Крыма или ОРДЛО* с просьбой оказать помощь при установлении факта рождения ребенка и получения свидетельства о рождении ребенка. К сожалению, такие факты устанавливаются только по решению суда», – добавила замминистра.

По ее словам, работники местных центров по предоставлению БВПП при составлении процессуальных документов ссылаются на Консультативное заключение Международного суда ООН, в котором сформулировано «намибийское исключение» (оно состоит в том, что не могут признаваться недействительными все документы, выданные на оккупированной территории, ведь это может затронуть права жителей этой территории), а также – на практику ЕСПЧ. В частности, на дело «Кипр против Турции», в котором указано, что, исходя из интересов жителей, проживающих на оккупированной территории, третьи государства и международные организации, особенно суды, не могут просто игнорировать действия фактически существующих на такой территории оккупационных органов власти.

«Такие аргументы в процессуальных документах и ​​при рассмотрении дела в суде дают возможность более обоснованно отстаивать позиции клиента и увеличивают вероятность удовлетворения иска. Применение практики ЕСПЧ свидетельствует не только о качестве предоставляемой правовой помощи, но и о высокой квалификации работников, работающих в системе БПП», – отметила Валерия Коломиец.

Напомним, в Украине система предоставления бесплатной правовой помощи (БПП) запустила тестовую версию нового официального сайта с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий пользователей, в том числе переселенцев.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей