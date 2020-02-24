Коронавирус: МИД порекомендовало украинцам не ездить в Италию и Иран

Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения новым типом коронавируса (2019-nCoV). Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Уточняется, что соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua.

Кроме того, пассажиры, прибывающие в аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку, сообщает « Интерфакс – Украина ». «Нами принято решение, и сегодня с 20:00 все прямые рейсы... все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку... Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов никакие регулярные рейсы не выполняются», – сказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко на брифинге о ситуации с противодействием распространению коронавируса в Киеве.

По его словам, также, начиная с утра завтра, 25 февраля, температуру будут проверять пассажирам на пункте пропуска автомобильного сообщения «Тиса» в Закарпатской области.