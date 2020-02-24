Права людей на неподконтрольном Донбассе: Пристайко в ООН призвал уделять больше внимания проблеме

Участвуя в работе Сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека, глава делегации Украины, министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН, без чего невозможно достичь прогресса на направлениях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития, сообщает сегодня, 24 февраля, пресс-служба МИД Украины.

Прибыв на заседание Совета из Нью-Йорка, где Генеральная Ассамблея ООН рассматривала ситуацию на временно неподконтрольных украинской власти территориях Украины, Вадим Пристайко отметил важность более тесного взаимодействия между двумя международными столицами в сфере защиты прав человека и его основных свобод.

«Глава МИД привлек внимание делегаций к грубым нарушениям прав и основных свобод человека, которые совершает российская оккупационная власть на украинских территориях, закрыв к ним доступ для международных мониторинговых механизмов, и призвал Совет, правозащитные механизмы ООН и международное сообщество в целом укрепить усилия с целью прекращения этих нарушений и освобождения незаконно заключенных оккупационными властями украинцев», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита в штаб-квартиру ООН 20 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.