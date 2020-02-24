Пенсии: Кто останется без индексации (Инфографика)

С 1 марта 2020 года в Украине проведут индексацию пенсии отдельным категориям пенсионеров. Кто из пенсионеров может рассчитывать на автоматический перерасчет и повышение выплаты, и о каких суммах идет речь, пишет «Слово и Дело».

На индексацию имеют право пенсионеры, которые получают пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет (медработники и учителя, со стажем более 30 лет), военнослужащие срочной службы, уволенные с военной службы, чернобыльцы-ликвидаторы.

Благодаря индексации пенсии вырастут в среднем на 8,5-12%.

Для вычислений был взят средний размер пенсии, которая в январе равнялась 3 тыс. 82 грн 98 коп.

Что касается пенсий по возрасту, то среднюю выплату в 3 тыс. 64 грн получает 75,4% (8,6 млн человек). С марта средняя пенсия составит 3 тыс. 370, то есть прибавка составит 306 грн.

Средняя пенсия по инвалидности в январе была 2 тыс. 641 грн. Такую выплату получает почти 13% людей (1,4 млн человек). После индексации она увеличится на 264 грн и составит 2 тыс. 905 грн.

Выплата в связи с потерей кормильца в среднем по Украине составляла 2 тыс. 916 грн. Ее получало 630 тыс. человек. С марта эта выплата увеличится в среднем на 291 грн и составит 3 тыс. 207 грн.

Относительно средней пенсии по выслуге лет, в январе она равнялась 4 тыс. 500 грн и ее получали 619 тыс. человек. С 1 марта 2020 года выплата в среднем увеличится на 450 грн и составит 4 тыс. 950 грн.

Без права на индексацию пенсий остаются госслужащие, научные работники, помощники нардепов, те, кто получает максимальную пенсию (16 тыс. 380 грн), получатели спецпенсий или пожизненного содержания (судьи, прокуроры), люди с соцпенсией (у которых нет трудового стажа для получения минимальной пенсии), работающие пенсионеры всех категорий и получатели пенсий по возрасту, которые были назначены в 2019-2020 годах.

Ранее сообщалось, что в Украине получение социальной помощи и пенсий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) станет более комфортным.