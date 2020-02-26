Бесплатная правовая помощь: В каких городах и КПВВ Донецкой и Луганской областей можно получить

В районах контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе была предоставлена бесплатная вторичная правовая помощь (БВПП) 22 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Так, БВПП оказывается на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Было осуществлено 1 тыс. 222 выезда в районы КПВВ Донецкой области.

БВПП предоставляется на:

КПВВ «Майорское»;

КПВВ «Новотроицкое»;

КПВВ «Марьинка»;

в непосредственной близости к КПВВ «Станица Луганская» размещено Станично-Луганское бюро правовой помощи.

В Донецкой и Луганской областях действуют:

5 местных центров в городах: Краматорск, Мариуполь, Северодонецк, Старобельск, Меловое; 28 бюро правовой помощи в городах:

Донецкой области : Мангуш, Никольское, Волноваха, Великая Новоселка, Угледар, Курахово, Авдеевка, Покровск, Торецк, Доброполье, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Александровка, Славянск, Лиман;

: Мангуш, Никольское, Волноваха, Великая Новоселка, Угледар, Курахово, Авдеевка, Покровск, Торецк, Доброполье, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Александровка, Славянск, Лиман; Луганской области: Сватово, Кременная, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Горское, Новоайдар, Счастье, Станица Луганская, Беловодск, Белокуракино, Новопсков.

Как сообщалось ранее, в Украине более 18 тыс. переселенцев воспользовались правом на БВПП.

Напомним, в Украине система предоставления бесплатной правовой помощи запустила тестовую версию нового официального сайта с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий пользователей, в том числе переселенцев. Кто имеет право на бесплатную вторичную правовую помощь также можно ознакомиться здесь.