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Бесплатная правовая помощь: В каких городах и КПВВ Донецкой и Луганской областей можно получить

26.02.20 16:32
Фото из открытых истчоников
Фото из открытых истчоников

В районах контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе была предоставлена бесплатная вторичная правовая помощь (БВПП) 22 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Так, БВПП оказывается на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Было осуществлено 1 тыс. 222 выезда в районы КПВВ Донецкой области.

БВПП предоставляется на:

  • КПВВ «Майорское»;
  • КПВВ «Новотроицкое»;
  • КПВВ «Марьинка»;
  • в непосредственной близости к КПВВ «Станица Луганская» размещено Станично-Луганское бюро правовой помощи.

В Донецкой и Луганской областях действуют:

  1. 5 местных центров в городах: Краматорск, Мариуполь, Северодонецк, Старобельск, Меловое;
  2. 28 бюро правовой помощи в городах:
  • Донецкой области: Мангуш, Никольское, Волноваха, Великая Новоселка, Угледар, Курахово, Авдеевка, Покровск, Торецк, Доброполье, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Александровка, Славянск, Лиман;
  • Луганской области: Сватово, Кременная, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Горское, Новоайдар, Счастье, Станица Луганская, Беловодск, Белокуракино, Новопсков.

Как сообщалось ранее, в Украине более 18 тыс. переселенцев воспользовались правом на БВПП.

Напомним, в Украине система предоставления бесплатной правовой помощи запустила тестовую версию нового официального сайта с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий пользователей, в том числе переселенцев. Кто имеет право на бесплатную вторичную правовую помощь также можно ознакомиться здесь.

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