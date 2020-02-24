Применил силу: На Донетчине полицейского подозревают в превышении служебных полномочий

На Донетчине лейтенанта патрульной полиции подозревают в превышении служебных полномочий. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области согласовано сообщение о подозрении заместителю командира роты № 3 батальона Управления патрульной полиции в Донецкой области в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины, то есть в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными действиями и действиями, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего», – сказано в сообщении.

Как установило досудебное расследование, вечером 8 июня 2019 года, лейтенант полиции вместе с другими патрульными полицейскими остановил в Мариуполе автомобиль «ЗАЗ Daewoo Lanos», в котором находились мужчина, его жена и малолетний ребенок.

Мотивируя тем, что водитель якобы двигался в темное время суток без включенных фар, однако не предоставив аргументированных доказательств нарушения Правил дорожного движения, полицейский с применением физической силы вытащил водителя из автомобиля, положил на землю и при отсутствии объективной необходимости в применении специальных средств, надел на него наручники. Затем, на служебной машине доставил мужчину в отделение полиции.

«В результате безосновательного задержания, что было доказано в судебном порядке, водителю причинены телесные повреждения средней степени тяжести. Досудебное расследование продолжается», – добавили в прокуратуре.