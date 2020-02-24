RU
Все новости

Реагироване на эпидемиологические угрозы: В Минздраве восстановят систему

24.02.20 19:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения восстановит систему готовности для реагирования на эпидемиологические угрозы. Об этом сегодня, 24 февраля, во время брифинга заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает «РБК – Украина».

По его словам, речь идет о санитарно-эпидемиологическом контроле. Ляшко уточнил, что указанный орган будет обеспечивать санитарно эпидемиологический надзор и готовность к реагированию на эпидемиологические угрозы.

«Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу, мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования, в том числе, на эпидемиологические угрозы и на опасности, связанные с токсикологическим характером. Это будет комплексный подход», – сказал замглавы Минздрава.

Напомним, что Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения новым типом коронавируса (2019-nCoV) в этой стране.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк