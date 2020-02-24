Реагироване на эпидемиологические угрозы: В Минздраве восстановят систему

Министерство здравоохранения восстановит систему готовности для реагирования на эпидемиологические угрозы. Об этом сегодня, 24 февраля, во время брифинга заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает « РБК – Украина ».

По его словам, речь идет о санитарно-эпидемиологическом контроле. Ляшко уточнил, что указанный орган будет обеспечивать санитарно эпидемиологический надзор и готовность к реагированию на эпидемиологические угрозы.

«Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу, мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования, в том числе, на эпидемиологические угрозы и на опасности, связанные с токсикологическим характером. Это будет комплексный подход», – сказал замглавы Минздрава.

Напомним, что Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения новым типом коронавируса (2019-nCoV) в этой стране.