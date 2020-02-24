Заставляли рыть окопы для НВФ: Четырех жителей Луганщины подозревают в похищении людей

На Луганщине четырем участникам организованной преступной группировки, которые похитили людей и заставляли их строить укрепления для незаконных вооруженных формирований, сообщили о подозрении. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области четырем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в похищении людей и совершении других уголовных преступлений», – говорится в сообщении.

По данным следствия, жители Луганской области, находясь в составе так называемой «казацкой национальной гвардии всевеликого войска донского им. М. И. Платова», в мае – июле 2014 года похитили шестерых жителей в то время захваченного НВФ Лисичанска с угрозами применения огнестрельного оружия и физическим насилием.

Как отмечается, злоумышленники удерживали похищенных жителей под вооруженной охраной, заставляли их копать окопы и траншеи, строить блиндажи, сооружать защитные баррикады. Эти укрепления возводились в направлении города Северодонецка вплотную к Пролетарскому мосту через реку Северский Донец.

Злоумышленникам инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека; создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами; ведение агрессивной войны; нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сейчас все участники преступной группировки объявлены в общегосударственный розыск.