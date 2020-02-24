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В прифронтовом Зайцево будет работать мобильная клиника Красного Креста

24.02.20 20:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В прифронтовом поселке Зайцево (Донецкая обл.) будет работать мобильная медицинская клиника Общества Красного Креста Украины, а также передвижной флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) поселка на своей странице в Facebook.

«Вниманию жителей населенного пункта Бахмутка. 25 февраля с 9:00 в населенном пункте будет работать мобильный флюорограф», – сказано в сообщении.

Также, 26 февраля, в Зайцево будет вести прием семейный врач.

«26.02.2020 с 9:00 в здании администрации будет вести прием семейный врач и Мобильная Медицинская Клиника проекта Общества Красного Креста Украины», – говорится в сообщении.

Как уточняется, при необходимости жители могут сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар.

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