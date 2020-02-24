Электронные больничные: В Краматорске врачи пока не получили разъяснений по их оформлению

В Краматорске медики пока не получили методик и разъяснений по поводу оформления листков нетрудоспособности в электронном виде. Но уверяют, как только появятся детали, начнут осваивать новшества, передает АКМЦ.

Так, в Украине с 1 апреля будет введена выдача электронного листа нетрудоспособности вместо бумажного документа. Начиная с этой даты каждый врач, который выдает больничный, должен подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Далее информация будет передаваться в Фонд социального страхования, который назначает компенсацию заболевшему человеку. В Краматорске готовятся к автоматизации процесса выдачи электронных больничных, но полной ясности пока нет.

«У нас пока нет ни одного нормативного документа, регламентирующего выдачу электронных больничных. Также мы еще не знаем, через какую информационную систему будет запущен процесс. Как только из Министерства поступят документы, мы начнем готовиться к их реализации. Особых трудностей не должно быть, ведь мы уже работаем в информационной медицинской системе. В частности, все наши врачи по ней выдают больным электронные рецепты на лекарства по программе реимбурсации», – рассказал главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 города Краматорска Александр Власенко.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, пациент будет так же, как и раньше получать больничный у врача, но в электронном виде. Чиновники уверены, что такое оформление и продление листков временной нетрудоспособности станет удобным как для врача, так и для пациента. Доктор не будет тратить время на лишнюю бумажную работу, а больному не придется бегать по кабинетам и собирать печати на бумажном больничном.

Для того, чтобы система заработала, базы данных больниц, касающиеся выдачи, продления и закрытия листков нетрудоспособности, должны быть синхронизированы с реестром Фонда социального страхования. В Краматорске ждут разъяснения по этому вопросу.

«У нас уже некоторое время работает Единая информационно-аналитическая система, в которую вносятся все данные о больничных, выписанные в бумажном виде. Возможно, реестр электронных больничных подключат к этой системе. Будет единое всеукраинское подключение. В любом случае, как только появится механизм, мы начнем работать в новом формате», – заверила начальник Краматорского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Ирина Смульская.

По словам заместителя Министра социальной политики Олег Коваль, электронные больничные позволят государству сэкономить от 1 до 5 млрд грн ежегодно. Он уточнил, что введение системы электронных больничных позволит оперативно проверять правомерность их выдачи и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

Вводя электронные больничные, чиновники пытаются навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в медицине и в сфере социального страхования. В частности, электронный оборот больничных даст возможность отследить, выдал ли их профильный врач. Ведь бывают случаи, когда врачи отправляют пациента на больничный по болезни, которая не соответствует их профилю. «Это позволит нам полностью отслеживать все моменты, связанные с выдачей фиктивных больничных. Мы знаем о фактах полностью поддельных больничных, когда один врач за день выдает по сто больничных», – добавил Олег Коваль.