Цена газа для населения в феврале снизилась на 15%

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба НАК.

Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года. Цена 3,95 грн за кубометр является самой низкой оптовой ценой «Нафтогаза» для населения с апреля 2016 года.

Новая цена рассчитана НАК в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 17 от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции уменьшения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.

В компании напомнили, что по новой методике стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в пределах специальных обязанностей (ПСО), определяется в соответствии с фактическими результатами биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число текущего месяца, ценами на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF) за период с 1 по 22 число и другими составляющими, которые приводятся в постановлении Кабинета министров Украины № 17.

Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года. «Нафтогаз» будет рассчитывать цену по этим принципам ежемесячно до апреля 2020 года включительно. Цена может колебаться как в сторону уменьшения, так и увеличения, в зависимости от рыночной ситуации, баланса спроса и предложения, погодных условий.

Украина взяла на себя обязательства по 1 мая 2020 года полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от «Нафтогаза» «Газовый запас», могут оплачивать поставки по февральской, сниженной цене. Неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.