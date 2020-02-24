В Китае разработали вакцину против коронавируса

В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве КНР в Москве, передает российский «Интерфакс».

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», – сказал он

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса. «Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения.. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%», – отметил он.

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это «хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии». «Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными. Самые эффективные способы – европейская медицина в сочетании с китайской», – сказал посол.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса. «Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных», – сказал он.

Посол отметил, что поиск источника вируса продолжается, версия о том, что «хозяином заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока также не подтверждена.

Напомним, что Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения новым типом коронавируса (2019-nCoV) в этой стране.