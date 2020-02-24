Обучение медиаграмотности в школах: В Мариуполе дисциплину уже изучают в рамках факультатива (Видео)

В Украине в марте должна состояться презентация курса по медиаграмотности, который анонсировала министр образования и науки Анна Новосад. А в Мариуполе такую ​​дисциплину уже изучают в рамках факультатива. Детей учат анализировать, оценивать и обсуждать.

Девятиклассник Станислав посещает занятия по медиаграмотности. Такая дисциплина ему очень нравится. «Потому что, во-первых, нам открываются глаза, мы по крайней мере не будем придерживаться к этому, то есть мы будем точку зрения иметь. Больше всего хотелось раскрыть фейковую часть. Потому что иногда людям просто голову забивают, не тем, что надо», – сказал он.

Тема занятий – фейки – то есть ложь в новостях. Дети уже знают, как отличить ложную информацию от правды. «Сначала надо применить логику. Если очень хорошо знаешь область или место где, это как бы было, можно очень легко понять, что такого там быть не может», – говорит восьмиклассница Анастасия.

Преподаватель украинского языка Алла Головня помогает школьникам разобраться в водовороте новостей. Признается, что учится вместе со своими учениками. «Нам дети помогают, потому что мы ориентируемся на них, что интересует их. И поэтому их вот такие вопросы дают нам толчок к созданию таких задач», – рассказала она.

А в другой мариупольской школе преподают искусство с элементами медиаграмотности. Изученное о художнике или музыканте проверяет учитель. «Я раздаю карточки по его биографии, и они должны по вот этому тексту определить – факт это или суждение», – объяснила учитель искусства Инна Пасошникова.

Но родители к возможной новой дисциплине относятся с осторожностью. Считают, что и так много времени уходит на изучение основных предметов. «Это спорный вопрос, мне кажется, детям нужно сначала научиться читать и писать, а вот эти все нововведения вводить чуть позже, когда детвора будет более осмысленным и сформировавшимся человечком», – считает мать второклассника Наталья.

Но пока неизвестно – станет ли в Украине медиаграмотность обязательной дисциплиной.

Источник: ТК «Донбасс»