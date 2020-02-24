От Иванополья до Славянска: Северу Донецкой области угрожает наводнение (Видео)

Наводнение угрожает северу Донецкой области. Дамба водохранилища в Клебан-Быке (Константиновский р-н) находится в аварийном состоянии и может не выдержать обильных осадков. Об этом предупреждают инженеры гидросооружений.

Искусственное водохранилище Клебан-Бык существует более полусотни лет. Его создали для нужд бывших колхозов. Но сейчас здесь разрушен аварийный водослив. А система, регулирующая отток воды, не работает. В случае сильного ливня или снегопада плотина может не выдержать. «Если весь объем прудов, которые идут по двум водоразделам от Водяного и от Архангельского – это 10 прудов – может объем воды прибавить 10-15 миллионов к теперешним 23 миллионам, то есть под 40 миллионов, то весь этот поток воды, пострадает от этого Иванополье, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск», – рассказал бывший директор дамбы Юрий Байгуш.

В селе Ильиновка вспоминают, что были времена, когда дамба исправно работала. Но и тогда обильные осадки вызывали наводнения. «Был такой пример в 88 или в 87 году, когда были большие осадки зимой снег, и когда это все начало таять и начали прорывать плотины. Конечно, такая угроза есть, потому что сверху Клебан-Быка есть еще порядка 5 ставков. Если они начнут прорывать, то в принципе, конечно, такая угроза существует», – говорит глава Ильиновской объединенной территориальной громады Владимир Маринич.

Как сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты населения Краматорского городского совета Сергей Кукочка, по имеющимся расчетам при прорыве дамбы водохранилища вода может достичь самого Южного поселка Краматорска – Малотарановки где-то за 9 часов. «Ну, и в старой части города – там, по-моему, 13 с половиной часов», – сказал он.

На ремонт водохранилища потребуется около 50 млн грн, но деньг нет. Искать средства будут сразу в двух целевых программах: государственной и областной. «Одна из них – это программа восстановления востока Украины. И сейчас формируется, восстанавливается программа расчистки рек, и там тоже есть аварийные сооружения. Восстановление ГТС. Также предложения наши направлены туда», – сообщил начальник Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук.

По словам чиновника, кроме клебанбыкской, в области существует еще две аварийные дамбы. В областном департаменте гражданской защиты заверили, что при протекании гидротехнических сооружений будут латать их мешками с песком.

Источник: ТК «Донбасс»