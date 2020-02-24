«Торговать наркотиками или оружием»: Гончарук отозвался об уровне выплат по ипотеке

Уровень ипотечных ставок в Украине очень высок, и задача правительства – снизить этот уровень до 10%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала Украина 24, передает « Украинская правда » .

« Молодая семья сегодня никогда не сможет купить себе квартиру в кредит, потому что проценты очень высокие, как следствие, они едут за границу ... Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, даже не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала», – сказал премьер.

По словам Гончарука, задача правительства, чтобы банки кредитовали дешево – максимум под 10%. « Ипотека под 10% в этом году – это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и даст ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор», – сказал Гончарук.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен способствовать развитию сильного среднего класса, и рассказал, что для этого нужно сделать. Среди мер была названа ипотека под 10% к сентябрю этого года.