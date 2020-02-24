Шум, радиация и убийство птиц: Мифы о «зеленой» энергетике – беспочвенны (Видео)

Вокруг зеленой энергетики в Украине постоянно возникают новые мифы. Между тем европейцы, наоборот, отказываются от традиционных станций в пользу именно альтернативных, передает телеканал «Украина».

Побережье Азовского моря – идеальное место для ветряков. Здесь, в Запорожской области, самая большая в Украине экологически чистая Ботиевская ветроэлектростанция. Ее площадь – 36 кв. км. Вырабатываемого света хватит почти для 300 тыс. украинских семей.

Миф первый – ветряная станция шумит.

На Ботиевской ВЭС ветряк высотой 94 м, это аналогично 30-этажному дому. Впрочем, никакого шума здесь нет. Единственное, что можно услышать – бриз с моря.

«Ветроэлектроустановка начинает генерировать электроэнергию при скорости ветра 3 м в секунду», – поясняет инженер электромеханик Ботиевской ВЭС Дмитрий Кучеренко.

Миф второй – ветряки сокращают жизнь людям, живущим вблизи станций.

Село Ботиево – в 8 километрах от станции. Здесь живет 1,5 тыс. человек. «На здоровье она не влияет. Но зато у нас прогресс в селе – все строится, все ремонтируется», – говорит местная жительница Марина Куртев.

«Ежегодно они (станция, – ред.) нам выделяют не мене миллиона гривен. На капитальный ремонт дорог местного значения, улиц по селу Ботиево. В семейной амбулатории капитальный ремонт сделали, детский сад, школа, дома культуры», – комментирует председатель Ботиевской ОТГ Николай Чубуклиев.

Миф третий – ветряки массово убивают птиц.

По статистике, из 10 тыс. птиц, которых убивают люди, лишь одна погибает из-за ветряка. Основная угроза для пернатых – коты. Например, в США кошки убивают более миллиарда птиц в год. А на ветряных электростанциях животных и птиц становится больше.

«У нас на территории ветростанции запрещена охота, и мы видим, что с каждым годом поголовье животных и птиц увеличивается, зайцы, лисы, фазаны, куропатки. Они находят здесь защиту, потому что здесь их никто не обижает, птицы поют», – отмечает начальник Ботиевской ВЭС Геннадий Жуков.

Есть мифы и о солнечных станциях. Одна из крупнейших в Украине расположена в Днепропетровской области. Море панелей – почти 746 тыс.

Миф четвертый – солнечные панели излучают радиацию.

В нескольких километрах от станции – село Старозаводское. Здесь местные много лет жили по соседству с карьером, а теперь на его месте – «зеленая» станция.

«Что карьер давит, что эти панели будут давить. Они нам не мешают, но трудно дышать», – признается жительница села Светлана Шульга.

Специалисты же объясняют, что такие панели есть в разных странах, и они – безопасны.

«Модуль абсолютно безопасен, нет вреда ни окружающей среде, ни животным, ни людям. Солнечная панель представляет собой полимерную пленку и кремниевый кристалл, в процессе выработки электроэнергии никаких химических процессов не происходит, никакую радиация панель не излучает», – подчеркивает начальник СЭС «Солар-фарм» Владимир Шуляцький.

Миф пятый – солнечные панели никогда не окупятся.

Солнечные панели – не дешевые. Но в несколько раз дороже строить новую атомную или тепловую электростанцию.

«Цены на оборудование с каждым годом снижаются, поэтому себестоимость производства электроэнергии уменьшается. Кроме того – это энергонезависимость, мы все потребляем тот природный ресурс, которым обладает страна», – констатирует председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

На «зеленые» станции сейчас переходит весь мир. В Европе провозгласили «зеленый» курс. Так, планируют, что через 30 лет вредные выбросы в воздух будут нулевыми.