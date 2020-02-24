Любимое лакомство – армейские вафли: На передовой украинских бойцов обитает кот-вегетарианец Гарфилд (Фото)

На передовой украинских военных обитает кот-вегетарианец по кличке Гарфилд. Больше всего он любит армейские вафли.

«Это наш вегетарианский кот. Мы его называем Гарфилд. Как-то вместе сели и вспомнили фильм про Гарфилда, он как раз такого окраса. И решили так его назвать. Он у нас разряжает обстановку. Немного с котом поиграешь и уже веселее», – рассказал боец ВСУ.

По словам военного, кот ест только армейские вафли, другие – нет. «С нашими мышами и крысами "минские соглашения" – он их не трогает, они его не трогают», – добавил военный.

Фото: скриншот видео

Как сообщалось ранее, будни на фронте невозможно представить без четверолапых друзей, которые приходят к украинским воинам в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях. Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков. Также украинские военные, которые служат на фронте на Донбассе, показали своих пушистых любимцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Телепрограма «Voїн – це я»