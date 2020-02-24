Как в Украине получить справку о доходах онлайн: Алгоритм действий

В Украине граждане могут получить справку о доходах физлица в электронном виде на веб-портале Государственной фискальной службы (ГФС) Украины с помощью электронного кабинета плательщика. Пошаговый алгоритм действий, а также разъяснения предоставил Хмельницкий окружной административный суд.

Так, справку о доходах (о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов) можно получить с использованием только электронной цифровой подписи физического лица. Для этого необходимо:

войти в Электронный кабинет плательщика или через официальный веб-портал ГФС;

выбрать соответствующий аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК);

выбрать личный электронный ключ, выбрав соответствующий файл из электронного носителя (USB-накопитель, СD/DVD-диск) или в соответствующем каталоге на персональном ПК (Key-6.dat);

указать пароль защиты и нажать кнопку «Считать». После того, как ключ будет успешно загружен, нажать «Войти»;

выбрать раздел «Заявления, вопросы для получения информации»;

выбрать «Запрос на получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах/источника выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде». В предложенной форме Запроса необходимо заполнить все поля, выделенные голубым цветом.

Отмечается, что физлица-налогоплательщики, получившие паспорт нового образца, где указан только номер паспорта (серия отсутствует), при заполнении поля «Реквизиты паспортного документа» Запроса указывают только номер паспорта. После заполнения нужно нажать «Подписать и отправить».

«Если при заполнении запроса были допущены ошибки или не заполнены все обязательные реквизиты, система электронного кабинета плательщика выдаст информацию о наличии недостатков в Запросе. При этом поля, которые следует исправить/заполнить, будут выделены розовым цветом. После корректировки следует повторить попытку подписи и отправку», – уточняется в сообщении.

Отправленный запрос можно просмотреть в разделе «Входящие/Исходящие документы» в личном кабинете. После обработки запроса в электронный кабинет поступает сообщение – ответ на запрос, в котором содержится информация о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов. Информацию можно просмотреть, сохранить или распечатать.

«Сведения о суммах полученных доходов и суммах уплаченных налогов в электронном виде за последний отчетный период предоставляются через 60 дней после его окончания», – говорится в сообщении.