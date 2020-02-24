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В Мариуполе на улице нашли труп с 5 ножевыми ранениями

24.02.20 21:53

В Мариуполе (Донецкая обл.) на одной из улиц обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает «УНН».

Труп ранее судимого местного жителя, 1989 года рождения, обнаружили возле одного из домов. На теле покойного не менее 5 ножевых ранений – большинство в области шеи.

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Следственным отделом Кальмиусского ОП Центрального ОП ГУНП Украины в области начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

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