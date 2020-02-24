В Мариуполе на улице нашли труп с 5 ножевыми ранениями

В Мариуполе (Донецкая обл.) на одной из улиц обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает « УНН ».

Труп ранее судимого местного жителя, 1989 года рождения, обнаружили возле одного из домов. На теле покойного не менее 5 ножевых ранений – большинство в области шеи.

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Следственным отделом Кальмиусского ОП Центрального ОП ГУНП Украины в области начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины.