Если на Донбассе будут гибнуть мирные и военные, разводить силы нельзя, – Верещук

Если разведение сил на разных участках на Донбассе будут приводить к гибели гражданского населения и военных Украины, его проводить нельзя. Об этом заявила член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция «Слуга народа») в комментарии одному из телеканалов после публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, сегодня, 24 февраля, пишет«Интерфакс – Украина».

«Здесь стоит все-таки учесть профессиональную сторону этого вопроса. Если наши военные будут говорить о том, что такое разведение возможно, я бы хотела, чтобы они это сказали на комитете у нас. Потому что у нас есть гражданский контроль, как у парламентариев, а комитет состоит из разных членов разных фракций», – сказала она

Верещук подчеркнула важность того, чтобы депутаты услышали целесообразность дальнейшего разведения именно от военных. «Потому что я являюсь политиком, и я делаю политические оценки: да, мы стремимся к миру, да, мы на пути к миру. Но если такие разведения будут приводить к потере человеческих жизней, к потере жизней наших военнослужащих и к потере их здоровья, конечно, их проводить нельзя. И об этом надо говорить, и на мировой арене также», – добавила Верещук.

По ее словам, это надо аргументировать тем, что Россия и ее вооруженные формирования на временно неподконтрольном украинской власти Донбассе атакуют силы обороны Украины.

Напомним, 18 февраля на Луганщине незаконные вооруженные формирования «ЛНР» пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Подразделения Объединенных сил дали огневой ответ и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Позже НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых. По словам начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, члены НВФ «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии. Также Хомчак уточнил, что после нападения незаконных вооруженных формирований на наблюдательный пункт «Баня» ВСУ покинули этот пункт, но не отошли с позиций.