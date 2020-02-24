Второй раз за месяц: В одном из городов Донетчины школы снова закрыли на карантин (Видео)

В Селидово (Донецкая обл.) второй раз за месяц на карантин закрыли школы. Все из-за вспышки простуды. Также есть лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

В городских амбулаториях сейчас очереди к врачу. Болеют и взрослые, и дети. «Кашляю, горло болит, голова», – сказал второклассник Артем.

По словам матери мальчика Виктории, он заболел в школе. Сегодня, 24 февраля, они стояли в очереди на прием к врачу. «Зря выходили с карантина, много детей болело. Нам сказали в пятницу, что все на карантин, а он уже вечером пожаловался на головную боль. Утром проснулся с температурой», – рассказала Виктория.

Сейчас эпидпорог в городе среди детей превышен в несколько раз, поэтому школы закрыли на карантин. «У нас зарегистрировано 7 случаев гриппа. По городу Селидово эпидпорог среди школьников превышен в 5,9 раза. Сейчас основная масса людей болеют острыми вирусными респираторными заболеваниями», – сообщила главный врач центра первичной медико-санитарной помощи Елена Марченко.

Однако, как успокаивают медики, об эпидемии говорить рано. А еще добавляют, что грипп иногда маскируется под простуду. Но распознать его можно по определенным симптомам, среди которых ломота, озноб и боли в мышцах. «Пылающие горло, нет насморка, высокая температура тела, все-таки это больше можно говорить в сторону гриппа. В первые дни заболевания насморка нет. И очень сильно болит голова», – объяснила заведующая амбулаторией Инна Копытько.

Мать дошкольников Виктория пришла в больницу с двумя детьми. Говорит, что тратить время на самолечение не стали, потому что у сыновей – признаки вирусной инфекции. «38,5 температура. В садике мы были, поднялась температура и пришли на прием. Говорят, что просто вирус, ничего серьезного. Начали кашлять, сейчас послушают нас», – рассказала она.

Чтобы избежать простуды, следует не перемерзать и меньше находиться в толпе.

Источник: ТК «Донбасс»