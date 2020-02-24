Проверять будут всех, кто приезжает из стран, где есть заболевшие COVID-19, – Гончарук

Все пассажиры, прибывающие в Украину из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, будут тщательно проверяться. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал сегодня, 24 февраля,на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщает «Укринформ» .

«В связи с тем, что в Италии новый виток развития заболевания зафиксирован, мы приняли решение о том, что пассажиры, которые будут прибывать из всех стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи заболевания, будут проверяться в усиленном режиме. То есть, мы усиливаем меры безопасности», – заявил Гончарук.

В то же время, отметил он, поскольку многие украинцы возвращаются на родину автобусами, в том числе через пропускной пункт «Тиса», там также будут приняты аналогичные меры проверки с завтрашнего дня, 25 февраля.

Глава правительства также подчеркнул, что в настоящее время в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. «Все спокойно, на сегодня на территории Украины не зафиксировано ни одного случая. Все службы скоординированно работают над тем, чтобы не допустить попадания инфекции на территорию Украины», – заявил Гончарук.

В то же время председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко подчеркнул, что проверка температуры тела прибывших из других стран будет проходить в 32 пунктах пропуска. «Могу вас заверить, что ни один пассажир, который будет выраженные признаки заболевания, не пройдет незамеченным», – заверил он.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения новым типом коронавируса (2019-nCoV).