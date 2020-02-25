Бесплатное питание для детей-переселенцев в школах: Когда это произойдет и что значит

Закон, предусматривающий предоставление бесплатного питания детям – внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в учебных заведениях, вступит в силу с 20 мая 2020 года. Об этом сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в городе Сумы на своей странице в Facebook.

Так, в связи с распространением информации об обеспечении детей-переселенцев бесплатным питанием в учебных заведениях к правозащитникам начали обращаться родители-ВПЛ с просьбой разъяснить, когда это произойдет и что именно значит.

Действительно, в официальном парламентском издании «Голос Украины» уже опубликован ЗУ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц» № 474-ІХ от 16.01.2020, подписанный президентом Украины 18.02.2020.

Таким образом, депутаты Верховной Рады внесли изменения в следующие Законы Украины:

«О дошкольном образовании»;

«О детском питании»;

«Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»;

«О профессиональном (профессионально-техническом) образовании»;

«Об общем среднем образовании».

Согласно изменениям, дети из числа ВПЛ или дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, которые учатся в:

дошкольных,

общеобразовательных,

профессионально-технических учебных заведениях

независимо от подчинения, типов и форм собственности, обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Важно: сейчас этот закон вступает в силу и будет действующим с 20.05.2020 – через 3 месяца со дня его опубликования.

Правозащитники советуют родителям детей младшего возраста, учащихся школ и соискателей профессионально-технического образования в учебных заведениях подать/обновить сведения о статусе-ВПЛ и/или ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов после 20.05.2020.