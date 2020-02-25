Чихающие, термометры и пропуска: Дончанка рассказала о жизни в китайском Гуандуне во время карантина (Фото)

О смертельно опасном новом штамме коронавируса, который был обнаружен в декабре прошлого года в Китае, СМИ трубят ежедневно. «Количество зараженных "2019-nCoV" выросло до…», «Всего от коронавируса уже погибло…», «За пределами материкового Китая скончались…». Истерика, связанная с коронавирусом, добралась и до Украины – апогеем стали события, произошедшие 20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Правда ли, что жизнь в Китае практически остановилась? Что все увеселительные заведения закрылись? И что без медицинской маски не пускают в магазины? О жизни в Поднебесной в период общенационального карантина нам рассказала Майя Новикова, дончанка, которая с 2016 года живет здесь. Годом ранее в провинцию Гуандун переехал ее муж Дмитрий, устроившись работать басистом.

Коронавирус парализовал практически весь бизнес

«В Китай уехала в ноябре 2016 года. На тот момент у Димы не было контрактной, то есть постоянной работы. Был музыкантом-фрилансером. И мы перемещались по небольшим городам провинции Гуандун (провинция находится в 1000 км от Уханя, – ред.). Месяц в одном месте пожили, месяц – в другом. А с июня 2017-го окончательно поселились в Гуандуне. Первое время арендовали квартиру с музыкантами, с которыми познакомились уже в Китае: парень оказался родом, как и мы, из Донецка, а его девушка – из Беларуси. Дима устроился работать в бар, играл в коллективе. Я первое время поработала учителем английского в детском садике, а потом немного в языковом тренинг-центре (Майя – переводчица, английский и немецкий языки, закончила Донецкий институт социального образования, – ред.). Потом пробовала себя помощником байера. Руководитель был москвичем, но уже 15 лет жил и работал в Китае – специализировался на продаже реплик брендовой одежды», – перечислила Майя.

Дмитрий и Майя

А потом девушка решила вновь попробовать себя в копирайтинге. Майя еще будучи в Донецке работала в этой сфере. Ее знакомая, кстати, тоже из Украины, занимается в Гуандуне галерейной деятельностью – выставляет и продает картины художников из стран СНГ. «И ей нужен был копирайтер для соцсетей. Я выполнила тестовое задание, ей понравилось. Но пока сотрудничества не получилось, виной тому коронавирус, который парализовал практически весь бизнес в стране. Из-за карантина закрылся и бар, в котором играл Дима. На новогодних каникулах руководство объявило о том, что весь персонал идет в бессрочный отпуск за свой счет. Задолженность за январь обещали выплатить до 10 февраля, но так до сих пор обещанных денег никто из сотрудников бара не видел. Обещают, что как только бар возобновит работу, так сразу и будет погашена задолженность. Но при этом никаких точных дат, когда заведения откроется для посетителей, не озвучивают», – поделилась собеседница.

Гуандун

Зашел в автобус – измерь температуру, идешь домой – предъяви пропуск

Каникулы, которые начались после Китайского нового года, плавно перетекли в карантин. Вирус был обнаружен как раз в то время, когда в стране происходит глобальное передвижение людей. Майя говорит, что у китайцев традиция – на новогодние праздники активно перемещаться по стране, ездить к родным из больших городов в маленькие деревни.

«В Ухани, откуда и пошел коронавирус, карантин был объявлен 23 января, а в нашей провинции – позже на пару дней. Изначально говорили, что все будет закрыто до 10 февраля, а потом все учебные заведения и предприятия должны были возобновить свою работу. Но по-прежнему ничего не работает, все сидят дома. Если выходят на улицу, то только в медицинских масках. Дело в том, что в общественные места без них не пускают. Есть видеоролики в сети, где китайцы без масок заходят в продуктовый магазин, и их тут же охрана под руки выводит», – рассказывает Майя.

«Потом стали измерять температуру тепловыми градусниками во всем общественном транспорте – автобусах, троллейбусах, метро, такси, службе DiDi, это как китайский Uber. Измеряют температуру и перед входом в крупные торговые центры и супермаркеты», – рассказала Новикова.

В транспорте измеряют температуру

«Следующий шаг – закрыли жилые комплексы. Охранникам выдали градусники, дали указания раздавать пропуски жильцам для их идентификации. Это было сделано для того, чтобы посторонние не входили в жилые комплексы. Охранники тщательно следят за тем, чтобы чужие машины не парковались», – отметила дончанка.

Пропуск в жилкомплекс

Как только объявили карантин, еще первые дни маски были в аптеках Гуандуна. А потом исчезли – их быстро раскупают, так же как и гигиенические средства, санитайзеры, спиртосодержащие антисептики. «В качестве санитайзера используем китайскую водку, правда там не хватает градусов, чтобы она могла убивать вирус. В водке 56 градусов, а вирусу для уничтожения надо 60. По крайней мере, на психологическом уровне нас это "лечит"», – улыбаясь, продолжает Майя.

«Во многих местах кладут коврики, пропитанные дезинфекторами. Если честно, не знаю состав раствора, но пахнет немного хлоркой. Но при этом известный факт, что хлорка не убивает вирус», – добавила она.

Дезинфецирующий коврик на входе

Скрываешь свою болезнь – ответишь по закону

Каждый день Майя получает sms-сообщения от Департамента по чрезвычайным ситуациям и Муниципального комитета здравоохранения.

«Во время возобновления работы, пожалуйста, сделайте следующее: часто мойте руки, пользуйтесь маской, не проводите совещания с большим количеством людей, часто дезинфицируйте и проветривайте. Если у вас жар, сухой кашель, усталость и другие симптомы, обратитесь за медицинской помощью», – информирует Департамент по чрезвычайным ситуациям.

«Обращайте пристальное внимание на указания правительства по профилактике и контролю, не верьте слухам, не распространяйте слухи и сотрудничайте с местным комитетом или отделом и школой для реализации групповых мер по профилактики и контроля коронавируса. Те, кто скрывают или сообщают поздно, не ведут наблюдения за своим здоровьем, что приводит к распространению эпидемии, будут нести серьезную ответственность в соответствии с законодательством и нормативными актами», – такую информацию распространяет Муниципальный комитет здравоохранения.

Рядом с жилым комплексом, в котором арендуют квартиру Новиковы, есть большая больница. Майя утверждает, что никаких толп возле нее и внутри не наблюдает. Но все же супруги стараются лишний раз не выходить из дома, поэтому в запасе еще имеются маски, купленные в самом начале карантина. Подсобило генеральное консульство Украины, которое дважды присылало по 5 масок для Майи и Дмитрия. «В социальной сети WeChat (китайский аналог Facebook) консульство Украины создало группу для украинцев, проживающих в провинции Гуандун. Меня в группу пригласила девушка, для которой я писала тестовое задание по галерейной работе. В итоге на сегодняшний день в группе около 200 человек. Там постоянно постят всю актуальную информацию, которая касается вируса, карантина и прочего», – сказала собеседница.

Скидок на аренду жилья для украинцев нет!

Из группы в соцсети Майя узнала, что правительство рекомендовало арендодателям сделать бесплатным проживание в феврале для квартиросъемщиков и предоставить скидку 50% на март и апрель. Это рекомендация, а не четкое указание. Кто-то прислушивается к рекомендации, другие дают отсрочку по оплате или небольшую скидку.

«Мы тоже обратились с этой просьбой к руководству комплекса. Живем в так называемой большой индустриальной деревне. Это когда-то были промышленные площади, а потом выкупленные и переделанные под офисы и квартиры гостиничного типа. Поэтому у нас нет одного конкретного арендодателя, с которым бы мы общались по поводу разных нюансов, связанных с арендой. А есть менеджмент всего этого комплекса, вот с ним мы и общаемся, что, на мой взгляд, усложняет ситуацию. У менеджеров есть обязанности – брать деньги за аренду. Мы на всякий случай уже пытались узнавать, если с арендуемой квартиры съедем раньше, вернут ли они нам депозит в размере оплаты за 2 месяца, это примерно 715 долларов. Нам сказали твердое "нет"», – поделилась Майя.

Вид из окна квартиры Майи и Дмитрия

«Через время решили вновь пообщаться по поводу скидки на время карантина, и представитель нашего жилого комплекса нам дали странный ответ: "для жителей Украины компания не предоставляет скидку". Мы немного в шоке, попросили разъяснить, но ответа пока нет. Может, и не быть ответа, китайцы, они такие непонятные», – пожимает плечами дончанка.

Потом еще раз пообщавшись с представителем компании выяснили, что скидки дают только выехавшим из провинции Хубей, где находится эпицентр вируса. «Наверное, поэтому нам менеджер так странно и ответила про украинцев», – предполагает девушка.

Боятся чихнуть среди людей

Многие китайцы заказывают еду, не выходя из дома. Например, возле каждого жилого комплекса есть кафе, именуемые «чифань». Это может быть иногда даже просто тележка с конфоркой и газовым баллоном, где жарят рисовую лапшу с яйцом и зеленью.

«В кафе нельзя как раньше сидеть, но можно прийти, заказать еду и забрать ее с собой, или заказать через приложение – и курьер доставит еду к воротам твоего жилого комплекса. Мы тоже пару раз пользовались услугами таких кафе, но предпочитаем в целях экономии покупать продукты в супермаркетах», – продолжает Майя.

Новиковы выходят на улицу хоть ненадолго, но почти каждый день. Людей очень мало, общественный транспорт практически пустой. Скопления людей остаются только в супермаркетах. «И все равно людей меньше, чем обычно. И все они в масках. Один раз заметили женщину на электровелосипеде, которая чихнула и потом ехала, оборачиваясь, чтобы видеть реакцию людей. Ее лицо было испуганным, а мне со стороны было смешно», – поделилась собеседница.

В Гуандуне

«На днях видела шедшего по улице парня, в руках у которого был распылитель с антисептиком и он брызгал перед собой, на руки и на телефон. В тот же день фотографировали скейтеров в парке. Они все были без масок, но на улице это допускается», – добавила Майя.

Скейтеры

Нет культуры мытья рук перед едой и после посещения туалета

В некоторых офисах на входах ставят антисептические средства для обработки рук. Улицы моют каждый день и даже по несколько раз. Обязательная дезинфекция автомобилей и общественного транспорта.

«Сейчас правительство выпускает указы, в которых прописаны новые санитарные требования к заведениям общепита. По моему мнению, это давно пора было сделать. С санитарией в Азии туговато. Тут немного другой этикет, нежели чем у нас. У китайцев не принято прикрывать рот, когда чикаешь или кашляешь. Они могу запросто в окружении людей высморкаться, но не в носовой платок. И прийти куда-то и сразу помыть руки с мылом – тоже не среди обязательных процедур. Например, в кафе замечала, что выйдя из туалета, люди просто ополоснули руки водой и пошли дальше потреблять еду. И учитывая все этим наблюдения, не удивительно, что вирус так быстро распространился», – говорит собеседница.

«Вирус появился как раз в том время, когда люди активно передвигались по стране на самолетах, поездах, автобусах. В период новогодних праздников китайцы не сидят на месте, а путешествуют. Часть их них как уехала, так до сих пор пережидает ситуацию на курортах. Есть такие, кто уже вернулся и подумывает совсем уезжать из Китая. У наших знакомых была музыкальная группа, они тоже фрилансеры, работали на заказчика. Хотят уезжать из страны насовсем, хотя они считаются одной из лучших групп Гуандуна», – рассказала Майя.

Ждем до конца марта, а там…

Сейчас Новиковы живут на сбережения, которые сокращаются с каждым днем. Вселяет надежду информация, появившаяся на днях в местных СМИ. Журналисты писали о том, что в провинции Гуандун в скором времени вновь заработают торговые центры, кафе, учебные заведения. «Это дает надежду на то, что скоро все наладится. Тем более официальные цифры по распространению вируса тоже придают оптимизма. Для себя решили, что останемся тут до конца марта. А потом видно будет, вернемся ли в Украину», – заключила Майя Новикова.

Фото Дмитрия и Майи Новиковых