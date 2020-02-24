Трое жителей Донетчины хранили боеприпасы и оружие: Ведется расследование

На Донетчине полицейские разоблачили трех местных жителей, которые хранили оружие и боеприпасы. Так, житель Белицкого вез в автомобиле пистолет, охотник из Мирнограда хранил дома снаряд для гранатомета, а житель Покровска разгуливал по улицам города с ножом. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, во время несения службы сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Ауди» которым управлял 23-летний житель Белицкого (Добропольский р-н). Во время проверки выяснилось, что молодой человек перевозит в автомобиле пистолет и специальное средство ПР-73. По словам молодого человека, оружие он приобрел в прошлом году в интернете.

Кроме того, на территории одного из микрорайонов Покровска полицейские остановили для проверки 54-летнего местного жителя. При осмотре личных вещей мужчины выяснилось, что он имеет при себе нож. Объяснять откуда у него нож и зачем носит его с собой, мужчина отказался.

В тот же день в Мирнограде, при проверке условий хранения охотничьего оружия, правоохранители обнаружили у 43-летнего охотника выстрел ВОГ-25, и тубус гранатомета. Сам владелец оружия пояснил, что оружие нашел летом 2015 года и решил оставить себе.

«Запрещенные предметы изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении их владельцев возбуждены уголовные производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

В полиции напомнили, что незаконное хранение оружия влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Освободиться от наказания можно в случае добровольной сдачи оружия полицейским.