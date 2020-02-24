Женское дело: Как жительница Мариуполя реализует свои мечты и помогает решить проблемы другим (Видео)

Жительница Мариуполя Мария Грецкая пишет стихи, поет, играет в театре и учит сценическому искусству детей – и это только в свободное время. Она успешно воплощает свои мечты и помогает справиться с проблемами другим.

В перерывах между работой и домашними делами женщина успевает учиться, путешествовать и развиваться.

Так, Мария по образованию – экономист. По ее словам, работала в этой сфере более 6 лет, а после рождения детей поняла, что ей это не интересно. И увлеклась психологией. И профессионально помогает людям уже 10 лет.

«Я большое удовольствие получаю, когда вижу, что клиенту стало легче. Когда он пришел с одной проблемой, а уходит радостный. Очень многие говорят, что выходят от меня как на крыльях. Мне очень нравится, когда пишут смс после сеанса или, когда много лет уже не работал с клиентом. Такие моменты дарят радость любому психологу, не только мне», – рассказывает Мария.

Она вспоминает, что заинтересовалась этим направлением, чтобы лучше понимать собственных детей. А их в семье – трое. Старшему Сергею 16 лет. 7 из них он играет на саксофоне. Уверяет, что именно по совету мамы.

«Мама у меня строгая, но в то же время – человек рассудительный. То есть, просто так она не накажет, замечания, конечно, сделает и меры будет принимать», – рассказывает Сергей.

Дочь Марии, Вера, также обожает музыку. Но выбрала фортепиано и пение. Мария рассказывает, что будни в ее семье расписаны по часам, каждый занимается своим делом. Однако, вечером семья всегда вместе. «Выходные тоже расписаны, но нам это нравится», – говорит Мария.

Год назад они вместе со своим другом, режиссером Алексеем Гратюком открыли независимый театр Авторской пьесы «Концепция». Актерскому мастерству учит и детей. В театральном кружке Мария учит и свою младшую дочь.

Кроме того, Мария пишет стихи и поет. Для нее женское дело – это быть примером для детей, помогать людям и заботиться о своей семье. И развиваться.

Источник: ТК «Сигма»