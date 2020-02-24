Питание военных: В Минобороны рассказали о новой системе

Стоимость закупки продуктов питания для ВСУ определяется при проведении аукционов в системе электронных закупок «PROZORRO», и сейчас установлена ​​на уровне 67-77 грн за комплект. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Окончательная цена услуги по аутсорсингу, который будет действовать с 1 марта 2020 года, станет известной по итогам электронных торгов, которые начинаются с сегодняшнего дня. При этом ожидаемая стоимость может снизиться.

«Стоит отметить, что установленные нормы питания никоим образом не уменьшатся. Как и ранее, украинские воины получат качественную, калорийную пищу, как это предусмотрено соответствующими нормами, а также Каталогом продуктов питания. То же самое касается и военнослужащих, выполняющих боевые задачи по защите государства на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, с 1 марта 2020 года все боевые части Вооруженных Сил Украины (ВСУ) переведено на систему питания по Каталогу, который содержит 409 видов продуктов на выбор. Похожая система используется во многих армиях государств–членов НАТО.

До этого времени в украинской армии действовала так называемая «старая» система с только 36 видами продуктов, что вызвало много нареканий со стороны военнослужащих.

Уточняется, что остальные военные части перейдут на новую систему постепенно, начиная с 1 июня 2020 года.