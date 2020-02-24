Зарплаты в Украине: Эксперт рассказал, как догнать Польшу по уровню дохода

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы в течение следующих 4 лет уровень средней зарплаты в Украине приблизился к уровню зарплат в Польше. Как считает президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, такое желание нельзя назвать недостижимым, но следует учесть, что за эти 4 года Польша также будет идти вперед, поэтому привязываться к какому-то уровню сложно, передает «Слово і Діло».

По словам экономиста, самое главное понимать, откуда возьмутся более высокие доходы. «Повышения заработной платы можно достичь путем повышения производительности труда. То есть для того, чтобы достичь такого уровня зарплат, как в Польше, нашей стране нужно получить польский уровень производительности труда», – констатировал он.

Жалило выделил несколько факторов, за счет которых формируется производительность труда. Прежде всего важны инвестиции. «Во-вторых, за счет собственных вложений государства в качество человеческого капитала. Это образование, профессиональные навыки, добропорядочность и т. п. В-третьих, есть фактор механизации работы. Можно за счет более эффективной организации производственного процесса также повысить производительность», – считает он.

Эксперт подчеркнул, что Украине нужно усердно работать по этим трем составляющим, чтобы догнать Польшу. Также Жалило уточнил, что при сопоставлении зарплат важно учесть валютный фактор. Поляки получают зарплату в злотых, а украинцы – в гривнах.

Он обратил внимание, что гривна и польские злотые имеют разную покупательную платежеспособность по отношению к доллару. «Нужно понимать, как будет двигаться курс этих валют. Тенденция такова, что курс гривны в последнее время укрепляется по отношению к основным валютам. За прошлый год ревальвация гривны составила более 15%. Это приближает показатель уровня зарплаты, если его сравнивать с польским. Это уже общегосударственные моменты. Суть в том, что государство должно обеспечить крепкую национальную валюту в долгосрочной перспективе», – пояснил экономист.

Жалило добавил, что в случае возникновения кризисных явлений в финансовой сфере ситуация будет сложнее. Он напомнил, что последний раз страна проходила подобный провал в 2014-2015 годах. Если такой или схожий провал повторится, разрыв увеличится.

С другой стороны, акцентировал Жалило, уже сегодня есть перечень профессий и предприятий в Украине, где сотрудники получают приблизительно такую же зарплату, как те, кто выезжает и работает на предприятиях в Польше.

«Конечно, когда речь о Польше, нужно иметь ввиду в основном неквалифицированный труд. Большинство украинцев задействованы именно на таких работах. Если выезжают медики и профессора, ситуация иная», – отметил экономист.

Также он подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день бывает, когда зарплаты сопоставимы с польскими. К тому же, когда человек живет дома, расходы значительно меньше. «Не так все пессимистично. Опровергать или подтверждать, что за четыре года добиться желаемого не реально или реально, не стоит. Наверное, четыре года вообще привязаны к каденции президента. Однако стремиться к этому однозначно нужно», – подытожил Ярослав Жалило.

Следует отметить, по данным посольства Украины в Польше, количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тыс. до примерно полтора миллиона.