Огороды усеяны минами: Как живут на линии фронта у КПВВ «Гнутово» (Фото)

В районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» (Донецкая обл.), где планируется провести следующий этап разведения войск, люди живут рядом с пограничниками и уже давно не обращают внимания на красные таблички с надписью «Мины», передает «Deutsche Welle».

Так, КПВВ «Гнутово», который расположен недалеко от Мариуполя, самый маленький из 5 контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения. Ежедневно линию фронта здесь пересекают около 3 тыс. 500 мирных жителей. Это вдвое меньше, чем через другие КПВВ на Донбассе.

Наименьший и самый южный пункт пропуска. Фото: Николай Бердник, DW

От этого шлагбаума – всего 3 км до пункта пропуска «Октябрь», находящегося на стороне, контролируемой незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ДНР».

Путь через линию фронта лежит через Пищевик. Фото: Николай Бердник, DW

Особенность КПВВ «Гнутово» в том, что он находится непосредственно в населенном пункте – в поселке Пищевик. Поэтому местные жители, которых здесь осталось меньше 20, живут фактически на территории пункта пропуска. Родные могут попасть к ним только после проверки. А с 17:00 вечера до 8:00 утра, когда КПВВ закрыт на ночь, для местных действует комендантский час – свободно передвигаться по селу нельзя.

Люди привыкли к жизни на КПВВ. Фото: Николай Бердник, DW

52-летний Андрей – самый младший житель Пищевика, говорит, что благодаря пункту пропуска в поселке относительно спокойно, разве что по ночам слышны пулеметные очереди. «Когда наши ребята зашли, начался порядок», – уточняет мужчина. С пограничниками у местных жителей добрососедские отношения. «И хлебушка дадут, и водички помогут принести. Хорошие парни», – рассказывает соседка Андрея – Антонина.

Почти обычная сельская жизнь. Фото: Николай Бердник, DW

Большинство жителей Пищевика – пенсионеры, которым помогают родные. Андрей остался один: жена умерла, а пенсию он не получает. По его словам, необходимые документы остались в Луганской области, где он до войны работал шахтером. Доступа к ним мужчина не имеет – сейчас там НВФ «ЛНР». Поэтому Андрей устроился уборщиком на КПВВ и держит хозяйство. Мужчина имеет 60 кур и 3 свиньи.

В Пищевике нет ни одного неповрежденного здания. Фото: Николай Бердник, DW

Во время активных боев в поселке Пищевик были разрушены или повреждены почти все дома, а в уцелевших вместо стекол в окнах – пленка. Как рассказал Андрей, в этот дом в 2016 году попал снаряд НВФ. Хозяев во время обстрела не было дома. Сейчас они переехали в Мариуполь.

Укрытие на КПВВ держат наготове. Фото: Николай Бердник, DW

По словам пограничников, последний раз КПВВ «Гнутово» обстреляли в мае 2018 года. Тогда на пункт пропуска прилетели 2 противотанковые ракеты. К счастью, люди не пострадали – были повреждены только 2 гражданских авто. И хотя по пункту пропуска сейчас не стреляют, гарантировать, что тишина будет держаться и в дальнейшем, не может никто. Поэтому укрытия на КПВВ держат наготове.

Минные поля. Фото: Николай Бердник, DW

Опасностей в районе КПВВ хватает и без «прилетов». Поля вокруг и огороды местных обильно усеяны минами и ВОВ – «взрывоопасными остатками войны», как специалисты называют снаряды и гранаты, которые не разорвались. По данным международной организации HALO Trust, которая занимается гуманитарным разминированием, с начала войны на Донбассе на минах и ВОВ подорвались минимум 922 мирных жителя. 286 из них погибли.

Проверки, как на границе. Фото: Николай Бердник, DW

Проверки на КПВВ не менее придирчивы, чем на границе. Пограничники со специально обученными собаками ищут оружие, взрывчатку и наркотики. Они рассказывают, что «серьезная» контрабанда случается редко. Несколько раз в месяц находят марихуану, которую люди перевозят для «собственных нужд».

Война войной, а музыка играет. Фото: Николай Бердник, DW

64-летнего мариупольца Валерия проверки на КПВВ не пугают. В багажнике своего старого Volvo он везет только гармонь. Мужчина хочет навестить родственников в Новоазовске, оказавшемся под контролем «ДНР» – планирует сыграть для них во время застолья. Такие встречи очень ценит, ведь поездку «по ту сторону» может позволить себе только раз в полгода.

Фронт совсем рядом с КПВВ. Фото: Николай Бердник, DW

До линии фронта от КПВВ «Гнутово» – менее 2 км. Именно этот участок может стать четвертым, где состоится разведение войск. Многие из военных считают разведение ложным шагом. Утверждают, что позиции, на которые их могут отвести, хуже нынешних.

Петр и Иван. Фото: Николай Бердник, DW

Солдату Петру (слева) – 25 лет. На фронте он уже 3 года. Его командиру, лейтенанту Ивану (справа) – только 21 и на войне он 3 месяца. «Можно отвести только к нашей границе. А отходить дальше на своей земле – это вообще нецелесообразно», – считает Петр.

Пушистое спецподразделение. Фото: Николай Бердник, DW

Пока не стреляют, вместе с военными под теплым приазовским солнцем греются коты, которых в окопах всегда много. На этой позиции их рекордное количество – 25. Для военных такие соседи крайне важны, ведь они «держат линию обороны» против многочисленных мышей и крыс. К тому же, говорят военные, животные способны предчувствовать обстрелы.