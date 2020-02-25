ВОЗ передала Украине наборы для тестирования на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины в Facebоok.

«Всемирная организация здравоохранения передала 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины», – говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевание более 950 человек.

Специалисты подчеркивают, что во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическому определению подозрения на инфицирование COVID-19), в международные референс-лаборатории. Сейчас в европейском регионе работает 6 международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус.

Напомним, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире были зарегистрированы 79360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 (3,3%) – летальные. Выздоровели уже 25360 (32%) человек.

Как сообщалось ранее, наибольший риск заразиться новым китайским коронавирусом имеют люди старшего возраста. А вот заболевание у детей является не таким распространенным. Однако полученных данных пока недостаточно, чтобы медики поняли причины такой тенденции.