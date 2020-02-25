Профтехучилища Донбасса могут подавать заявки на конкурс по созданию учебно-практических центров

Стартовал конкурс Министерства образования и науки Украины для учреждений профобразования по созданию учебно-практических центров. Между профтехами, прошедшими отбор, распределят 259 млн грн, предусмотренные в государственном бюджете 2020 года на обустройство центров, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Письмо с разъяснением процедуры конкурса, формой заявки и контактами уже разослано местным управлениям образования, уточняется в сообщении.

«Мы впервые получили от правительства такую серьезную поддержку на учебно-практические центры и хотим потратить эти средства эффективно. Именно поэтому их получат только те учреждения, которые обучают как минимум 400 учащихся, имеют целостное видение, как использовать ресурсы центра с максимальной пользой и улучшить таким образом уровень подготовки», – отметила Министр образования и науки Анна Новосад.

Подать заявку на конкурс можно в течение месяца – до 12 марта 2020 года.

Подробный перечень информации, которую должна содержать заявка, можно посмотреть по ссылке. Пакет документов необходимо отправить по адресу: 01601, г. Киев, бульвар Шевченко, 16 (директорат профессионального образования).

Вопросы об условиях участия в конкурсе можно задать государственному эксперту директората профобразования МОН Сергею Коваленко по телефону: (044) 287-82-74 или по электронной почте kovalenko@mon.gov.ua.

Далее еще месяц конкурсная комиссия МОН будет изучать представленные заявки и определять победителей.

Участвовать в конкурсе могут все учреждения профобразования, независимо от того, есть ли уже в заведении учебно-практический центр или нет.

Закупка оборудования в рамках создания учебно-практических центров будет происходить на условиях софинансирования:

– не более 70% средств оплачивается за счет субвенции, а не менее 30% за счет местных бюджетов;

– не более 20% от общего размера субвенции можно использовать на капитальный ремонт.

Важно, что в этом году МОН не ограничивает учебные учреждения перечнем профессий, по которым можно открыть учебно-практический центр. Они вместе с местными властями могут самостоятельно определить, каких специалистов не хватает региональному рынку труда и открыть центр по данной профессии.