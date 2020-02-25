Военные медики продолжают оказывать помощь жителям прифронтовых районов (Фото)

В районе проведения операции Объединенных сил, неподалеку от линии соприкосновения, продолжают работу мобильные медицинские группы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военные медики работают там, где помощь крайне необходима, так как в селах и городах не хватает медицинских специалистов.

Задача мобильной медицинской группы – качественно обследовать с помощью диагностического оборудования и оказать медицинскую помощь жителям прифронтовых районов. В случае необходимости – оперативно эвакуировать больных в ближайшие медицинские учреждения. Для этих целей в постоянной готовности находится колесно-эвакуационная техника.

Мобильная медицинская группа каждую неделю выезжает в прифронтовые районы Донбасса и работает в населенных пунктах, которые находятся вблизи линии соприкосновения. В течение этого месяца военные медики уже работали в Водяном, Степном, Старогнатовке, Гранитном, Новотошковском и Передельском.

На этот раз военные медики посетили населенный пункт Лобачево, что на Луганщине. По результатам проведения медицинского осмотра, предоставлены консультации 10 местным жителям. Прежде всего, врачи акцентировали внимание на лечении хронических болезней пожилых людей. Кроме того, одной местной жительнице предоставлялась консультация на дому, так как она по состоянию здоровья не может передвигаться.