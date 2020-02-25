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В «ДНР» в школах собираются ввести уроки дзюдо

25.02.20 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» с сентября 2020 года в школах намерены ввести уроки дзюдо. Об этом заявил «министр молодежи, спорта и туризма» Александр Громаков, передают местные интернет-ресурсы.

«Сначала это будут уроки самостраховки, в сентябре 2020 года запустим урок дзюдо в некоторых школах нашей республики, а с 2021 года будем вводить повсеместно», – заявил «министр».

Громаков добавил, что вместо 2-х уроков физкультуры теперь будет 3. «Еще мы планируем провести доскональную проверку уровня проведения занятий урока физкультуры в школах, чтобы выявить проблемы и найти решение», – уверяет «министр».

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