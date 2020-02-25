«Шахтер» – «Десна»: Цифры и факты

В первой игре чемпионата после зимней паузы «горняки» сломили сопротивление «Десны». После первой встречи года в Лиге Европы с «Бенфикой» Луиш Каштру в стартовом составе на поединок УПЛ выпустил 7 свежих футболистов, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

300 матчей Степаненко. Тарас Степаненко вошел в топ-20 гвардейцев «Шахтера» еще в декабре, сыграв с «Аталантой». Теперь же он провел 300-й матч за «горняков» и стал 19-м футболистом в клубной истории, кому это удалось, сравнявшись по данному показателю с Разваном Рацем. Список лучших 2 годами ранее пополнил Ярослав Ракицкий (326 поединков за «оранжево-черных»).

Пас Тайсона + пятка Марлоса = победа. Марлос забил в третьем матче ЧУ подряд. 6 декабря он упрочил преимущество команды в поединке с «Олимпиком», а 14-го реализовал пенальти и принес чемпиону 3 очка в противостоянии с «Зарей». Все эти голы были оформлены после 76-й минуты. С «Десной» развязка наступила в компенсированное время усилиями вышедших на замену: Тайсон отдал передачу, а Марлос пяткой переправил мяч в сетку.

0 пропущенных с «Десной». «Шахтер» по-прежнему не пропустил от «Десны» ни одного мяча. И в третий раз подряд «оранжево-черные» обыграли черниговцев со счетом 1:0. В октябре 2018-го решающий мяч в Харькове также был забит в концовке – это сделал Майкон. А в первом круге текущего чемпионата единственным оказался гол Марлоса, но в середине первого тайма.

«Сухарь» Трубина. Трубин провел уже 2 матча в рамке родного клуба, и сейчас тоже не пропустил. Анатолий дебютировал в мае прошлого года с «Мариуполем» (4:0). В поединке с «Десной» в створ его ворот пробили трижды, причем в дебюте второго тайма при счете 0:0 голкипер реально выручил команду после удара Филиппова.

Минимальные победы. «Горняки» в 6-й раз одержали верх в домашнем матче на ОСК «Металлист» со счетом 1:0 (13% побед – с таким исходом). До этого команда минимально обыгрывала в Харькове «Днепр», «Александрию», «Верес», «Десну» и «Динамо».

Владение и борьба. «Шахтер» 71% времени владел мячом и провел 69 атак, завершив 12 из них ударами. Также «горняки» дважды пробили после угловых и 1 раз – со штрафного. Из 15 попыток 6 пришлись в створ. Чемпион вышел победителем в 45% единоборств в атаке и 56% в оборонительной фазе.

Патрик – игрок матча. Лучшим в поединке с «Десной» признан Алан Патрик. У него максимум ТТД (120), передач (96 всего, 87 точных), трижды бразилец бил по воротам.