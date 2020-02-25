Проверять в «четыре ока»: Глава комитета ВРУ рассказала о верификации социальных выплат

Верификация социальных выплат является первым из трех принципов социальной политики партии власти и в перспективе охватит все существующие государственные реестры, включая реестр участников АТО / ООС, внутренне перемещенных лиц, реестр Пенсионного фонда Украины и другие. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «ZN.ua».

«Если мы как политики берем и распределяем собранные налоги на какие-то льготы, компенсации и пенсии, то мы должны контролировать процесс выплат и не допустить того, чтобы этими ресурсами пользовались биофиты (тунеядцы, нахлебники – ред.). Ежемесячные выплаты таким нечистоплотным людям могу быть действительно небольшие. На первый взгляд. Потому что в масштабах страны и с учетом существования преступных групп, которые паразитируют на бесконтрольности государства, это миллиарды. Недавно во Львове СБУ раскрыла группу злоумышленников, которые подделали 600 удостоверений участников боевых действий и получали ежемесячные выплаты», – объяснила Третьякова.

«Должен быть реализован принцип "четыре ока", когда выплаты Министерства социальной политики контролирует не сам Минсоц, а другая структура. И по уже принятому законопроекту о верификации, это как раз Минфин. Может быть, со временем мы модернизируем это в какое-то отдельное агентство или служба финансовых расследований возьмет на себя такую функцию. Да, есть достаточно случаев, когда даже маленькую пенсию в течение десяти лет получает человек, ушедший из жизни. В карманы чиновников набегает достаточно, если эти процессы не контролировать. Понятно, почему никто не хотел это считать», – добавила она.

По словам Третьяковой, пока верификация коснулась только семи реестров и баз. Большая часть этих баз относится к Министерству социальной политики (база получателей субсидий или база Пенсионного фонда). Есть базы, распорядителями которых является Министерство юстиции (реестр актов гражданского состояния, реестр недвижимого имущества). Базы миграционной и пограничной служб по пересечению границы, база Национального банка по операциям и банковская база в данное время между собой коррелируются и проверяются.

«Но Минфин работает, и мы ожидаем расширения верификации в том числе и на реестры участников АТО, ВПЛ, ПФУ и другие реестры, которые находятся в сфере компетенции правительства. Все это на самом деле связанный процесс, который позволит создать единую базу всех существующих реестров», – добавляет глава комитета ВРУ по социальной политике.

Галина Третьякова считает, что после создания единой базы реестров и запуска процесса верификации, участие человека в нем будет минимизировано, что является основной гарантией для защиты персональных данных.

«Верифицировать выплаты будет специальная программа, сравнивая реестры. Объекты для контроля будут определяться автоматически, в случаях, когда программа замечает, к примеру, получателя субсидии, который приобрел дачу. Или когда есть данные, что человек утерял паспорт и в тоже время на этот паспорт получают какие-либо социальные выплаты. Сейчас основная задача — создать такую программу», – говорит нардеп.

Экстренными случаями защиты персональных данных в процессе верификации будет заниматься уполномоченный по правам человека. Закон, согласно которому проводится верификация, предусматривает и административную, и уголовную ответственность за неправомочное использование персональных данных граждан.