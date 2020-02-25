Непогода на Донбассе: Обесточены 28 населенных пунктов

Из-за непогоды на Донбассе обесточены 28 населенных пунктов. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что всего в Украине остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях.

«По состоянию на 7 часов 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пунктах в 12 областях, а именно: Николаевская – 147, Одесская – 124, Днепропетровская – 69, Херсонская – 52, Запорожская – 41, Донецкая – 25, Полтавская – 11, Винницкая – 11, Сумская – 8, Кировоградская – 8, Черкасская – 5 и Луганская – 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго», – сообщили в ГСЧС.