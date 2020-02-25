Товара много: Житель Донецка побывал на рынке в Курахово (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в подконтрольном Курахово.

Дончанин показал цены на городском рынке. Он прошелся по рядам, где продают велосипедные шины, игрушки, бытовую химию. «Виконста» ознакомился с ценами на крупы, конфеты, сахар, сыры, колбасы, хлеб, рыбу, овощи, фрукты. «Выбор большой… Да, товара много. Вообще класс», – сказал он.

Отметил дончанин и хорошее качество овощей и фруктов. Житель Донецка также зашел в магазинчик на территории рынка, где продают куриное мясо.

На мясных прилавках продают свинину (заднюю часть) по 110 грн, мякоть с шеи по 130 грн, говяжьи ребра по 85 грн. «Виконсту» заинтересовало толстое сало по цене в 70 грн за кг.

Дончанин прошелся по рядам с одеждой, обувью. Есть и прилавки со свежей рыбой: к примеру, огромные толстолобы продаются по 45 грн. Стейки – по 80 грн.

Продают также домашнюю колбасу, сметану, творог.

«Виконсте» не понравилось, что на рынке мало ценников, и стоимость продуктов приходится узнавать у продавцов.

В целом и в начале, и в середине рынка цены, по его словам, примерно одинаковые.

Кроме того, после посещения рынка, он осмотрел двухэтажные дома после реконструкции. «Дом старый, а "внешность" поменялась кардинально. Новые пластиковые окна, новые крыши… И парковочные места, и детскую площадку сделали... Практически возле каждого дома детская площадка», – отметил мужчина.

Напомним, «Виконста» посещал рынок в Курахово и в начале декабря 2019 года.