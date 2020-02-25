Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден, – Всемирная организация здравоохранения

Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Китае уже позади. Он пришелся на период между концом января и началом февраля. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет «LB.ua».

Гебрейсус отметил, что 24 февраля совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане.

По его словам, команда ВОЗ пришла к выводу, что пик эпидемии пришелся на период между 23 января и 2 февраля, и с тех пор темпы распространения коронавируса «уверенно снижались».

Он также добавил, что с момента выявления коронавируса не было существенных изменений в его ДНК.

«Они [эксперты ВОЗ] обнаружили, что уровень смертности составляет от 2% до 4% в китайском Ухане и 0,7% за пределами Уханя», – заявил гендиректор ВОЗ.

Согласно выводам экспертов организации, время выздоровления пациентов с легкой формой COVID-19 составляет около 2 недель, в то время как люди с тяжелой формой выздоравливают в течение 3-6 недель.

Напомним, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире были зарегистрированы 79360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 (3,3%) – летальные. Выздоровели уже 25360 (32%) человек.

Как сообщалось ранее, наибольший риск заразиться новым китайским коронавирусом имеют люди старшего возраста. А вот заболевание у детей является не таким распространенным. Однако полученных данных пока недостаточно, чтобы медики поняли причины такой тенденции.