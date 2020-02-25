В «Л-ДНР» из-за непогоды около 20 тысяч абонентов остались без электричества

В «Л-ДНР» из-за непогоды около 20 тыс. абонентов остались без электричества. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» заявляют, что около 16,5 тыс. абонентов в городах и районах остались без электричества в результате сильных порывов ветра. Вследствие погодных условий частично обесточены Кировский, Пролетарский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка (5 тыс. абонентов и 8 социальных объектов), а также Центрально-Городской, Кировский, Советский и Червоногвардейский районы Макеевки (более 7 тыс. абонентов и 3 соцобъекта).

Помимо этого, вследствие стихии без электроснабжения остались около 4 тыс. абонентов в Харцызске, Торезе (после переименования – Чистяково), Шахтерском, Тельмановском (после переименования – Бойковском), Амвросиевском и Новоазовском районах.

«Проводятся восстановительные работы», – уверяют в «республике».

В «ЛНР» утверждают, что почти 3,9 тыс. абонентов остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

«В настоящее время электроснабжение отсутствует у 668 абонентов Красного Луча (после переименования – Хрустальный, – ред.), 2160 – Краснодонского района (после переименования – Сорокинского, – ред.), 576 – Лутугинского района и 475 – Славяносербского района. Ремонтные работы запланированы на сегодня», – сообщают в «республике».