Сводка из зоны ООС за 24 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

вблизи Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Песок – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Талаковки – из миномета калибром 82 мм, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

рядом с Новотошковским – из миномета калибром 120 мм;

в районе поселка Шумы (Торецк) – из миномета калибром 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток НВФ вели обстрел из миномета калибром 82 мм по украинским позициям у Талаковки.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 98 единиц. Обстрелам подверглись районы поселков шахты им. Гагарина и шахты им. Изотова на горловском направлении; район "Вольво-центра", поселки Жабичево и Александровка, село Веселое на донецком направлении; Докучаевск. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «жилой дом в селе Сигнальное вблизи Еленовки поврежден в результате ночных обстрелов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Голубовское, Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и Березовское. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, СПГ и орудия БМП-2».