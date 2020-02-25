В 2020 году пенсии в Украине проиндексируют трижды, а зарплаты – дважды, – Третьякова

В 2020 году пенсия в Украине будет проиндексирована трижды, а зарплата – дважды. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «ZN.ua».

«Три раза в этом году пенсия будет проиндексирована. Возможно, процент индексации будет меньше, чем рассчитывало предыдущее правительство. Потому, что формула 50/50 (мы тоже ее приняли) – это половина от величины инфляции и половина от процента роста заработной платы. А инфляция в 13-18% – это не инфляция в 3-5%, которую мы наблюдаем сейчас. Что касается минимальной заработной платы, то она в этом году тоже вырастет дважды – с 1 июля, и с 1 декабря. И все это заложено в бюджет», – отметила Третьякова.

По ее словам, в 2017 году Минсоцполитики была принята сложная формула расчетов пенсий, кроме того, контролировать Пенсионный фонд, фонды социального страхования и безработицы практически невозможно. «И мы работаем над новым законодательным механизмом, который бы позволил навести там порядок», – добавляет она.

Галина Третьякова прокомментировала информацию о том, что ПФУ страдает от нехватки средств и допустила возможность его реорганизации или ликвидации.

«Дефицит [ПФУ] – это не страдание. Он в случае необходимости закрывается госбюджетом. Страдания могут быть только у людей, когда они несвоевременно получают пенсию. Тем не менее, задача менеджмента Пенсионного фонда – качественно организовывать рабочий процесс и заботиться о собственной ликвидности. Мы со своей стороны думаем о возможной перезагрузке формы существования ПФУ. Один из вариантов – ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству. Или преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали вместе с правительством», – заявила глава ВРУ по социальной политике.

Напомним, ранее сообщалось, что глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова прокомментировала процесс верификации социальных выплат. По ее словам, в перспективе он охватит все существующие государственные реестры, включая реестр участников АТО/ООС, внутренне перемещенных лиц, реестр Пенсионного фонда Украины и другие.