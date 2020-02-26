На Донетчине предприниматель выращивает яблоки в форме сердца (Фото)

Предприниматель из Донецкой области Валерий Подольский конструирует фрукты и овощи без ГМО. 1 тыс. штук таких креативных фруктов поступили в сеть супермаркетов к празднику влюбленных. Об этом сообщает «Бізнес-Схід».

Опытный инженер и бизнесмен, Подольский сконструировал и запатентовал особые формы, в которых можно доращивать овощи, фрукты, ягоды.

Необычные кубические арбузы он показал несколько лет назад на международной агровыставке. Тогда почти всю партию причудливой продукции у изобретателя выкупило ивентагентство – угощали уникальными арбузами на свадьбах, корпоративах.

Мужчина консультирует предпринимателей, начинающих работу в новой нише. «Развивать собственный креативный бизнес в Украине есть смысл, и это выгодно», – убежден Валерий Подольский.

Сейчас необычные фрукты продаются в сети украинских супермаркетов. Покупатели выкладывают за яблоки в форме сердца от 55 до 70 грн за штуку. По словам Подольского, он серьезно настроен на европейский рынок.

«Реально любуюсь каждым своим яблоком как произведением искусства. В них ничего не повторяется, они отличаются оттенками, узорами, игрой природных красок», – рассказывает он.

Мелкие фермеры, заинтересованные получить большую добавленную стоимость на небольших площадях, видят выгоду в использовании изобретения инженера. Достаточно иметь несколько десятков деревьев и выращивать по 5-7 фигурных яблок на каждом.

Валерий выращивает свои «сердца» на родной Донетчине, у города Доброполье, арендуя до 70 га сада. Свою компанию назвал «Ателье Cubo Blanco». Фактически, работает как проектный бизнес. Дает работу 12-ти профессионалам – архитекторам, производителям форм, экономистам.

Бизнес уже сейчас понемногу дает прибыль. «Если четко освоить и соблюдать все нюансы технологии, добавленная стоимость необычного яблока будет буквально зашкаливать. Фермеру это даст возможность начать окупать свои вложения уже с 1-го года», – уверен Валерий.