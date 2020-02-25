Непогода на Донетчине: Спасатели дважды убирали упавшие на авто деревья

В понедельник – вторник, 24-25 февраля, на Донетчине наблюдается ухудшение погодных условий – порывы ветра 15-20 м/с. Спасатели области 5 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что дважды спасатели выезжали убирать упавшие на автомобили деревья.

«25 февраля в 00:15 бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда с помощью бензопилы распилили дерево, которое упало на припаркованный легковой автомобиль и убрали его на обочину. ЧП произошло на пр. Металлургов в г. Мариуполь. В 4:43 спасатели Мариуполя с помощью бензопилы распилили дерево, которое упало на припаркованный легковой автомобиль на перекрестке ул. Зелинского и пр. Мира, после чего убрали его на обочину», – рассказали в ГСЧС.

Также в 1:33 бойцы 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда в Волновахском районе с помощью бензопилы распилили дерево и убрали его с проезжей части на обочину. Спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда дважды убирали поваленные аварийные деревья в г. Святогорск и в Славянском районе.

Всего от Главного управления привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц техники.