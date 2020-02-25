В Мариуполе микроавтобус полиции въехал во двор жилого дома: Количество пострадавших уточняется (Фото)

Сегодня, 25 февраля, в Мариуполе произошло ДТП с участием микроавтобуса патрульной полиции. Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя».

Авария произошла около 10:00 на б. Шевченко. По предварительной информации, столкнулись внедорожник Volkswagen и микроавтобус правоохранителей. От удара микроавтобус заехал во двор жилого дома и врезался в гараж.

В микроавтобусе ехали около 10 полицейских. Информация о числе пострадавших уточняется.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области, в связи с ДТП на б. Шевченко временно ограничено движение транспорта на участке от ул. Казанцева до ул. Полевой. Трамваи не ходят. «На месте работают следователи», – отметили в пресс-службе.